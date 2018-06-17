В столице задержали мужчину, который изготовил и сбыл на рынке поддельные 50 рублей

В Минске задержали мужчину, который изготовил и сбыл поддельную 50-рублевую купюру. При себе у него обнаружили четыре аналогичные липовые купюры, сообщает Следственный комитет.



Фото: sk.gov.by

34-летний житель столицы 14 июня 2018 года пришел на рынок «Тутэйшы» на Партизанском проспекте. Он передал поддельную купюру продавцу, но женщина попросила ее разменять у проходящего мимо работника администрации рынка.

Подлинность денег вызвала у него подозрение, и 34-летнего минчанина задержали для разбирательства. При этом он попытался выбросить еще четыре аналогичные купюры. Кроме того, у него нашли и 50-рублевку с таким же серийным номером, как и на поддельной.



Фото: sk.gov.by

Дома у мужчины нашли и изъяли компьютерную технику. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 221 (Изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты) УК РБ.



Фото: sk.gov.by

Мужчина заключен под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.