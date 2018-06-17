﻿ В столице задержали мужчину, который изготовил и сбыл на рынке поддельные 50 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице задержали мужчину, который изготовил и сбыл на рынке поддельные 50 рублей

18.06.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске задержали мужчину, который изготовил и сбыл поддельную 50-рублевую купюру. При себе у него обнаружили четыре аналогичные липовые купюры, сообщает Следственный комитет.


Фото: sk.gov.by

34-летний житель столицы 14 июня 2018 года пришел на рынок «Тутэйшы» на Партизанском проспекте. Он передал поддельную купюру продавцу, но женщина попросила ее разменять у проходящего мимо работника администрации рынка.

Подлинность денег вызвала у него подозрение, и 34-летнего минчанина задержали для разбирательства. При этом он попытался выбросить еще четыре аналогичные купюры. Кроме того, у него нашли и 50-рублевку с таким же серийным номером, как и на поддельной.


Фото: sk.gov.by

Дома у мужчины нашли и изъяли компьютерную технику. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 221 (Изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты) УК РБ.


Фото: sk.gov.by

Мужчина заключен под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При себе у него обнаружили четыре аналогичные липовые купюры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пипл схавает. Как производители обманывают покупателей — 10 уловок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика