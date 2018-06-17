«ЛІК» - «Смена» - дерби закончилось победой более опытных футболистов





В минувшие выходные состоялись матчи седьмого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

17 июня состоялось первое в новейшей истории дерби между волковысскими дружинами на чемпионате Гродненской области по футболу. Забегая вперед, сразу скажем, что победу, хоть и нелегкую, одержали более опытные футболисты.

Матч, как положено игре со статусом «дерби» собрал большое количество любителей игры номер один на трибунах. Мало кто готов был упустить возможность окунуться в эйфорию эмоций участников матча.

Что касаемо самой игры, то с первых минут она была равной, а первую возможность поразить ворота имели хозяева. Однако на 3-й минуте матча удар с линии штрафной не получился у Дениса Чаботько. Шестой номер «ЛІКа» не стушевался, и уже через минуту, после слаженных действий с Дмитрием Вайтулевичем открыл счет в матче. 1:0 повели хозяева.

После пропущенного гола «Смена» взяла мяч больше под свой контроль, а «ЛІК» присел больше в оборону. На 14-й минуте матча у хозяев вследствие ошибки в центре поля появилась возможность увеличить свое преимущество. Юрий Плоцкий выбежал на ворота, убрал защитника, но удар не получился, мяч слетел с ноги. Увы, упущена отличная возможность. В то же время «Смена» не переставала контролировать мяч, заставляя «ЛІК» подолгу закрываться на своей половине поля, и играть без мяча. На 22-й минуте матча гости получили право на штрафной в опасной близости возле ворот «зеленых». К мячу подошел один из лидеров «Смены» Павел Протасевич. Удар пришелся чуть выше перекладины. На 28-й минуте все тот же Павел Протасевич заставил понервничать хозяев. Бил опасно, но голкипер «ЛІКа» Артем Скорб спас ворота от гола. Смог выручить в этом эпизоде, не смог на 37-й минуте. После ошибки голкипера на выходе расторопнее всех на подборе оказался Дмитрий Голубев, он же поразил пустые ворота «ЛІКа», тем самым сравняв счет. После пропущенного гола в игре хозяев что- то пошло не так. «Смена» полностью завладела инициативой, а «ЛІКу» приходилось лишь отбиваться. Но первый тайм так и закончился вничью. Во втором тайме команде в синих футболках все же удалось выйти вперед в счете. После ошибки при выходе из обороны игроками «ЛІКа» разыграли комбинацию Илья Касьян и Кирилл Безносик. Последний поразил ворота практически в упор. 1:2 на табло. Играть еще 25 минут. В этот момент невооруженным глазом было заметно, что подопечные Евгения Савостьянова выглядят посвежее своих оппонентов. Физические кондиции хозяев подвели. Сил, чтобы сравнять счет у «ЛІКа» не хватило, хотя моменты были. Финальный свисток. Счет 1:2 в пользу команды «Смена». Назвать победу легкой не назовешь. Более того – это волевая победа в дерби. А, значит, игроки и тренеры «Смены» должны быть довольны. «ЛІКу» же надо много работать. Статус «дебютанта» не оправдывает третье место с конца турнирной таблицы.

Нашим сайтом была организована прямая трансляция с матча в группе ВФЛ в соцсети Вконтакте.

Матч «Цементника» из Красносельского с ФСК «Гродненский» перенесен на более поздние сроки из-за участия цемзаводчан в летней спартакиаде «Золотой колос» среди сельских жителей-2018. Матчи «Щучин» «Медведи», ФК «ГГ ЖКХ» - «ПК им. В.И.Кремко» также перенесены. «Лида» тур пропускала.

Из остальных матчей отметим боевую ничью «Гроднолифт» с «Мостами» 2:2. А также первую победу «Чайки», которая в гостях вырвала победу 1:2 над «Белой Русью». «Ошмяны» выиграли «Слоним-Сити» 2:0.





Следующий туре «Смена» пропускает, а матч «Цементник» - «ЛІК» пока под вопросом из-за участия красносельчан в областных соревнованиях. Следите за анонсами и обновлениями на сайте и в соцсетях .



























































