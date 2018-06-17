Очередной успех волковысской легкоатлетки Полины Киберевой





15—16 июня в Бресте проходили Кубок Беларуси по многоборьям и республиканское первенство среди юниоров.

Первое место в беге на 800 метров с результатом 2.12,11 заняла волковычанка Полина Киберева.

Второе золото она завоевала в эстафете 4х400 метров вместе с Викторией Вайткун, Вероникой Афониной и Валентиной Чимбор. Девоушки показали результат 3.50,97.





Еще в одной дисциплине в беге на 400 метров волковычанка была второй (57,0).





После стартов Полина поделилась впечатлениями от турнира:

Результатом довольна. Это личный рекорд. Бежалось тяжело. Соперницы все достойные, очень рада такой компании. Всем спасибо за поддержку, особенно тренеру. Сейчас готовлюсь поступать в ВУЗ и совмещаю тренировки.

В итоге Кубок по многоборьям увезла с собой команда Гродненской области, а юниоры региона заняли второе место.

Поздравляем Полину и ее тренера Александра Бортника!

Фото bfla.eu