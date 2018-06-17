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Очередной успех волковысской легкоатлетки Полины Киберевой
18.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
15—16 июня в Бресте проходили Кубок Беларуси по многоборьям и республиканское первенство среди юниоров.
Первое место в беге на 800 метров с результатом 2.12,11 заняла волковычанка Полина Киберева.
Второе золото она завоевала в эстафете 4х400 метров вместе с Викторией Вайткун, Вероникой Афониной и Валентиной Чимбор. Девоушки показали результат 3.50,97.
Еще в одной дисциплине в беге на 400 метров волковычанка была второй (57,0).
После стартов Полина поделилась впечатлениями от турнира:
В итоге Кубок по многоборьям увезла с собой команда Гродненской области, а юниоры региона заняли второе место.
Поздравляем Полину и ее тренера Александра Бортника!
Фото bfla.eu
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15—16 июня в Бресте проходили Кубок Беларуси по многоборьям и республиканское первенство среди юниоров. Первое место в беге на 800 метров с...
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