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Скоринг клиентов - как разбить клиентов по группам

18.06.2018 16:23 — Разное | ProBusiness  
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Скоринг клиентов - как разбить клиентов по группам
Фото с сайта cofe.kiev.ua

Компании, как известно, любят всех клиентов, но некоторых иногда — чуть больше. Часто «хороших» определяют так: ну, у него крупная фирма, он может у нас много заказать… В «Изи Штандарт» задались целью узнать, какие сделки изначально (еще до того, как они состоялись) принесут максимальное количество денег, и в зависимости от этого разбить клиентов по группам. Каким образом они это сделали, в рамках образовательного проекта «Бери и делай!» рассказал управляющий компании Андрей Цыган.

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь).

Как сделать скоринг клиентов — разбить их по группам, смотрите в этом видео.

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Образовательный проект «Бери и делай!» дает конкретные, практические инструменты для развития бизнеса. В проекте выступают лучшие эксперты и практики. Не пропустите все самое полезное — подписывайтесь на материалы проекта «Бери и делай!». Внедряйте полученные знания и делитесь результатами – лучшие кейсы опубликуем на нашем портале.

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Компании, как известно, любят всех клиентов, но некоторых иногда - чуть больше. Часто «хороших» определяют так: ну, у него крупная фирма, он может у нас много...
 
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