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Скоринг клиентов - как разбить клиентов по группам
18.06.2018 16:23 — Разное | ProBusiness
Компании, как известно, любят всех клиентов, но некоторых иногда — чуть больше. Часто «хороших» определяют так: ну, у него крупная фирма, он может у нас много заказать… В
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Как сделать скоринг клиентов — разбить их по группам, смотрите в этом видео.
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Компании, как известно, любят всех клиентов, но некоторых иногда - чуть больше. Часто «хороших» определяют так: ну, у него крупная фирма, он может у нас много...
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