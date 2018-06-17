Скоринг клиентов - как разбить клиентов по группам



Фото с сайта cofe.kiev.ua

Компании, как известно, любят всех клиентов, но некоторых иногда — чуть больше. Часто «хороших» определяют так: ну, у него крупная фирма, он может у нас много заказать… В «Изи Штандарт» задались целью узнать, какие сделки изначально (еще до того, как они состоялись) принесут максимальное количество денег, и в зависимости от этого разбить клиентов по группам. Каким образом они это сделали, в рамках образовательного проекта «Бери и делай!» рассказал управляющий компании Андрей Цыган.

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь) .

Как сделать скоринг клиентов — разбить их по группам, смотрите в этом видео.

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