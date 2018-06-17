С 25 июня Минский метрополитен переходит на летний график работы

Как сообщили представители Минского метрополитена, с 25 июня 2018 года интервал движения поездов на первой (Московской) линии метро в часы пик (утренний – с 7.00 до 9.00 и вечерний – с 17.00 до 19.00) составит 2 минуты 30 секунд вместо 2 минут.

На второй линии (Автозаводской) интервал движения в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) составит 3 минуты, а в вечерние (с 17.00 до 19.00) – 3 минуты 30 секунд. При этом стоит учесть, что в пятницу вечерние часы пик на обеих линиях начинаются в 16.00 и заканчиваются в 18.30.

Напомним, Минский метрополитен открывается в 5.30 и работает до 00.40.