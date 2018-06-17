Швеция впервые с 1958 года стартовала на чемпионате мира с победы

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Сборная Швеции 18 июня в Нижнем Новгороде обыграла команду Южной Кореи в стартовом матче чемпионата мира по футболу в России.

Впервые за 60 лет, с 1958 года, шведские футболисты начали мундиаль с победы.

В первом тайме шведы дважды потревожили голкипера южнокорейцев. Особенно опасен был удар в упор Маркуса Берга на 20-й минуте, однако голкипер азиатов Чо Хюнь Ву исхитрился ногой отразить мяч.

А в конце первой половины матча с района линии штрафной бил Андреас Гранквист, но удар получился несильным, и голкипер в падении достал мяч в нижнем углу.

А вот на 56-й минуте стражу южнокорейцев пришлось приложить уже куда больше усилий, чтобы спасти команду, когда Ола Тойвонен головой в упор расстреливал ворота соперника. Но вратарь снова проявил чудеса реакции и координированности.

На 65-й минуте голкипер корейцам помочь уже не смог. После падения в штрафной площади Виктора Клаэссона рефери из Сальвадора Хоэль Агилар Чикас воспользовался услугой видеопросмотра и указал на 11-метровую отметку. Пробивавший пенальти капитан шведов Андреас Гранквист перехитрил корейского вратаря, который упал в правый от себя угол. Мяч же скандинав направил в левый — 1:0.



Фото: Reuters

Корейцы пытались отыграться, но им явно не доставало изобретательности в атакующих действиях. Однако даже при этом в концовке поединка у азиатов был прекрасный шанс сравнять счет, когда Хван Хи Чхань головой в упор бил по воротам, но удар оказался неточным.

17 июня в группе "F" в Москве состоялся еще один матч 1-го тура, в котором чемпион мира Германия потерпела поражение от Мексики .

Положение команд в группе «F»:

1. Мексика — 3 очка (1 матч; разница мячей 1−0)

2. Швеция — 3 (1; 1−0)

3. Германия — 0 (1; 0−1)

4. Южная Корея — 0 (1; 0−1).

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