В Италии арестовали более 100 мафиози

Масштабную спецоперацию провела полиция города Бари на юго-востоке Италии. По подозрению в связях с мафиозными кланами задержали 104 человека.

По данным правоохранителей, все они входят в мафиозные кланы Мерканте-Диомеде и Каприати. Преступные группировки контролировали бизнес и социальные структуры Бари, владели огнестрельным оружием и имели собственные обряды посвящения.

Как сообщают итальянские СМИ, среди арестованных есть некий местный предприниматель, который долгое время входил в состав руководства Фонда по борьбе с рэкетом и взяточничеством.