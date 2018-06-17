Ресторан «Вежа Града» выставили на аукцион, цена снижена в два раза





Информация СМИ о том, что ресторан «Вежа Града» продан, не соответствует действительности. После согласования деталей с организатором торгов здание повторно выставлено на аукцион, сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОАО «Слуцкий Агросервис».

Двухэтажное здание 1994 года постройки общей площадью 1 744,9 кв. м., расположенное по адресу Слуцк, ул. Ленина, д. 146, продаётся в постоянное пользование под назначение общественного питания и включает в себя складские помещения, навесы, подвал, дворовую территорию. У лота имеются обременения: три договора аренды до 2019, 2020 и 2021 года.

Начальная стоимость лота за год снизилась более, чем в 2 раза, и составила 600 000 рублей. Шаг аукциона - 5% или 30 000 рублей.

Торги состоятся 23 июля, заявления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных инвесторов принимаются до 19 июля включительно. Подробнее об условиях проведения аукциона можно узнать на сайте РУП «Институт недвижимости и оценки».



Slutsk-Gorod.by