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Ресторан «Вежа Града» выставили на аукцион, цена снижена в два раза

18.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ресторан «Вежа Града» выставили на аукцион, цена снижена в два раза

Информация СМИ о том, что ресторан «Вежа Града» продан, не соответствует действительности. После согласования деталей с организатором торгов здание повторно выставлено на аукцион, сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОАО «Слуцкий Агросервис». 

Двухэтажное здание 1994 года постройки общей площадью 1 744,9 кв. м., расположенное по адресу Слуцк, ул. Ленина, д. 146, продаётся в постоянное пользование под назначение общественного питания и включает в себя складские помещения, навесы, подвал, дворовую территорию. У лота имеются обременения: три договора аренды до 2019, 2020 и 2021 года. 

Начальная стоимость лота за год снизилась более, чем в 2 раза, и составила 600 000 рублей. Шаг аукциона - 5% или 30 000 рублей. 

Торги состоятся 23 июля, заявления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных инвесторов принимаются до 19 июля включительно. Подробнее об условиях проведения аукциона можно узнать на сайте РУП «Институт недвижимости и оценки». 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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После согласования деталей с организатором торгов здание повторно выставлено на аукцион, сообщили сайту SlutskGorod в администрации ОАО «Слуцкий Агросервис». 
 
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