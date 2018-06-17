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Глюкоза вместо батареи. Инженеры MIT научили RFID-метки «понимать» химию окружающей среды

18.06.2018 17:53 — Разное | dev.by  
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Сотрудники Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет повысить точность RFID-меток и воспринимать химические вещества в окружающей среде. Всё это возможно без применения стандартных батарей, пишет Engadget.

Глюкоза вместо батареи. Инженеры MIT научили RFID-метки «понимать» химию окружающей среды

RFID-метки уже активно используют в ритейле, библиотеках и госпиталях благодаря их дешевизне, экономности и удобству предоставляемому устройствами удобству учёта имущества. Правда, проблемы в архитектуре снижают популярность таких устройств: они используют встроенные антенны для передачи сигнала и склонны воспринимать собственные данные, отражённые от стен. Такие накладки увеличивают шанс ошибочных срабатываний и некорректной обработки информации.

Для решения проблемы учёные превратили RFID-теги в сенсоры и разработали конфигурацию, в которой ультравысокие частоты менее подвержены помехам и в дополнение способны улавливать наличие глюкозы в среде. Чип устройства производит энергию каждый раз, когда обнаруживает вещество, что позволяет ему выполнять функции батареи. Реализовали и автоматическое переключение чипа памяти между «пассивным» режимом и «активным», который активируется только когда гаджет обнаруживает нужный стимул.

В будущем исследователи надеются разработать RFID-метку, которая сможет схожим образом определять оксид углерода. Важность нынешней разработки заключается в том, что она показала масштабируемость архитектуры, основанной на чипах, а также учла особенности передачи данных с помощью антенн.

Обновлённые устройства способны работать «из коробки», что позволяет упростить из использование. А повышенный до 10 метров радиус связи уменьшает количество необходимых считывателей — и снижает общие издержки.

 
 
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Сотрудники Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет повысить точность RFID-меток и воспринимать химические вещества...
 
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