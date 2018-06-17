ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник сборной Беларуси вернулся в БАТЭ после 3 лет выступлений за границей

18.06.2018 17:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Контракт с БАТЭ заключил 30-летний центральный защитник Егор Филипенко, сообщает пресс-служба борисовского клуба.


Егор Филипенко. Фото: fcbate.by

Воспитанник «желто-синих» дебютировал за основной состав клуба в далеком 2006-м, а уже в следующем году стал железным игроком стартовой обоймы. Затем перебрался в московский «Спартак» (2008−09), откуда отправлялся в аренду в российские «Томь» (2009) и «Сибирь» (2010).

В аналогичном статусе Филипенко присоединился перед сезоном-2011 к БАТЭ, который впоследствии выкупил трансфер футболиста. Второе пришествие Егора в стан борисовчан получилось очень успешным, включив в себя участие в трех групповых стадиях Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13, 2014/15) и два выхода в 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13).

В начале 2015-го высокорослый центрбек подписал соглашение с испанской «Малагой» (2015), после чего также выступал за израильские «Маккаби» из Тель-Авива (2016−17) и «Ашдод» (2018).

И вот Филипенко снова стал игроком БАТЭ, в рядах которого в прошлом собрал немало трофеев: шесть чемпионств (2006, 2007, 2011−14), два Суперкубка (2011, 2014). Помимо того, признавался лучшим защитником национального первенства (2013, 2014), включался в список «22 лучших футболиста чемпионата Беларуси» (2007, 2013, 2014).

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанник "желто-синих" дебютировал за основной состав клуба в далеком 2006-м, а уже в следующем году стал железным игроком стартовой обоймы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто первый свернёт? В Свердловской области в лобовом столкновении квадроциклов погибли четверо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика