Защитник сборной Беларуси вернулся в БАТЭ после 3 лет выступлений за границей

Контракт с БАТЭ заключил 30-летний центральный защитник Егор Филипенко, сообщает пресс-служба борисовского клуба.



Егор Филипенко. Фото: fcbate.by

Воспитанник «желто-синих» дебютировал за основной состав клуба в далеком 2006-м, а уже в следующем году стал железным игроком стартовой обоймы. Затем перебрался в московский «Спартак» (2008−09), откуда отправлялся в аренду в российские «Томь» (2009) и «Сибирь» (2010).

В аналогичном статусе Филипенко присоединился перед сезоном-2011 к БАТЭ, который впоследствии выкупил трансфер футболиста. Второе пришествие Егора в стан борисовчан получилось очень успешным, включив в себя участие в трех групповых стадиях Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13, 2014/15) и два выхода в 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13).

В начале 2015-го высокорослый центрбек подписал соглашение с испанской «Малагой» (2015), после чего также выступал за израильские «Маккаби» из Тель-Авива (2016−17) и «Ашдод» (2018).

И вот Филипенко снова стал игроком БАТЭ, в рядах которого в прошлом собрал немало трофеев: шесть чемпионств (2006, 2007, 2011−14), два Суперкубка (2011, 2014). Помимо того, признавался лучшим защитником национального первенства (2013, 2014), включался в список «22 лучших футболиста чемпионата Беларуси» (2007, 2013, 2014).