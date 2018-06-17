Прогноз погоды на 19 июня

Минувшие выходные выдались довольно контрастными. Температура колебалась от +19°С по северу, до плюс +30°С по юго-востоку страны. Дожди немного восполнили дефицит влаги, однако из-за того, что осадки прошли неравномерно, в некоторых районах по-прежнему непростая ситуация. Реки стремительно мелеют, травы и посевы выгорают.

На предстоящей неделе в большинстве районов сохранится сухая и тёплая погода. Во вторник её будет определять малоактивный атмосферный фронт, а в дальнейшем атмосферными процессами будет управлять область повышенного давления, ожидается поступление тёплых воздушных масс с юго-запада Европы.

Во вторник ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами возможен слабый туман. Днём ветер западный от слабого до умеренного, при грозах – порывистый. Температура ночью и утром +12..+18°С тепла, в разгар дня воздух прогреется до +22°С, в юго-восточных районах до +30°С. В столице ожидается +25..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В среду атмосферное давление подрастёт. Будет до +28°С. В четверг днём в отдельных районах по юго-западу страны возможны кратковременные дожди и грозы. В южных районах столбики термометров поднимутся до отметки +31°С. В пятницу под влиянием холодного фронтального раздела жара немного спадёт, но в целом ожидается вполне комфортная июньская температура.

18 июня 1991 года воздух прогрелся до +35°С. А самым холодным за весь период метеонаблюдений в Беларуси этот день, а точнее ночь, был в 1996-м. В Кричеве синоптики зафиксировали всего +1°С. В 1983-м в Бобруйске прошёл сильнейший ливень: выпало 53 миллиметра осадков, то есть 53 литра воды на квадратный метр.

В народном календаре сегодня – Дорофеев день. Наступают самые короткие ночи в году, их ещё называют воробьиными. В старину верили, что все сны в это время вещие, поскольку начинает цвести сон-трава, которая показывает спящим будущую жизнь. Считалось, если Дорофеев день выдавался тёплым и ясным – зерно уродится крупным. Восточный ветер предвещал ветреное и дождливое лето.