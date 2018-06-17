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Александр Лукашенко поздравил Ивана Дуке с победой на президентских выборах в Колумбии
Президент Беларуси поздравил Ивана Дуке с победой на выборах президента Колумбии.
Новым главой страны стал кандидат от правой партии «Демократический центр». Он набрал почти 54% голосов. Результат его соперника Густаво Петро (экс-мэра Боготы, представляющего левую коалицию «Человеческая Колумбия») – 42%. Эксперты говорят, что новоизбранному президенту предстоит большая работа: борьба с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, устранение неравенства в образовании и здравоохранении.
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Президент Беларуси поздравил Ивана Дуке с победой на выборах президента Колумбии.
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