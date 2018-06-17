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Чемпионат мира по футболу: россияне катаются по Москве в ванной, мексиканцы привезли картонного друга
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В России сейчас весело. Чемпионат мира по футболу принес праздник в города-участники мундиаля, расслабленную атмосферу и множество фанатов из других стран, которые привыкли отдыхать без оглядки на полицию. Российские силовики, кстати, тоже решили не ударить в грязь лицом перед иностранцами: в спецприемниках появилось меню из шести блюд (даже с безалкогольным пивом и тирамису), ЖК-телевизоры для болельщиков и футбольные ворота во дворе для прогулок.
Россиянам тоже раздолье: в Москве, например, по Мясницкой улице (это недалеко от Лубянки) болельщики сборной России проехали в ванне. Ее установили на крышу Лады, наполнили водой и купались в ней прямо на улице. Двое парней обрызгивали прохожих, снимали все на камеру, танцевали и веселились как могли. Притом под «Капитал» Ляписов.
Мексиканские болельщики привезли в Россию картонную фигуру друга, потому что жена не отпустила его на Чемпионат, пишет
Но не всем так весело. Четверо уругвайцев, которые приехали в Екатеринбург, мягко говоря, офигели. Жилье они снимали по интернету, но там все оказалось было немного не так, как на фотографиях,
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Чемпионат мира по футболу: россияне катаются по Москве в ванной, мексиканцы привезли картонного друга
В России сейчас весело. Чемпионат мира по футболу принес праздник в города-участники мундиаля, расслабленную атмосферу и множество фанатов из других стран,...
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