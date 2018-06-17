Чемпионат мира по футболу: россияне катаются по Москве в ванной, мексиканцы привезли картонного друга

В России сейчас весело. Чемпионат мира по футболу принес праздник в города-участники мундиаля, расслабленную атмосферу и множество фанатов из других стран, которые привыкли отдыхать без оглядки на полицию. Российские силовики, кстати, тоже решили не ударить в грязь лицом перед иностранцами: в спецприемниках появилось меню из шести блюд (даже с безалкогольным пивом и тирамису), ЖК-телевизоры для болельщиков и футбольные ворота во дворе для прогулок.

Россиянам тоже раздолье: в Москве, например, по Мясницкой улице (это недалеко от Лубянки) болельщики сборной России проехали в ванне. Ее установили на крышу Лады, наполнили водой и купались в ней прямо на улице. Двое парней обрызгивали прохожих, снимали все на камеру, танцевали и веселились как могли. Притом под «Капитал» Ляписов.

Мексиканские болельщики привезли в Россию картонную фигуру друга, потому что жена не отпустила его на Чемпионат, пишет TJournal . После турнира в Бразилии, на который они ездили впятером, друзья пообещали следующий чемпионат снова посетить вместе. Мексиканцы даже купили школьный автобус для путешествия в Россию, но через океан пришлось отправиться неполным составом: пятого друга заменила его картонная фигура в футболке с надписью «Моя старуха не пустила меня». Короче, тот самый момент, когда жизнь картонного мексиканца гораздо интереснее, чем ваша.

Но не всем так весело. Четверо уругвайцев, которые приехали в Екатеринбург, мягко говоря, офигели. Жилье они снимали по интернету, но там все оказалось было немного не так, как на фотографиях, пишет Лента. Отель, кстати, бронировали на Букинге. Двое – самых стойких – остались жить в в гостинице «Большой Урал», еще двое решили не рисковать здоровьем и искали жилье в другом месте. Ночь, кстати, стоила около 42 долларов с человека. «Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы – местоположение, хоть в этом нам повезло», – добавил болельщик Маурисио. По фотографиям, в принципе, понятно, почему там внезапно освободились номера.