В рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России будут проходить "правительственные часы" с участием представителей правительств двух стран, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что это однозначно позволит более эффективно работать Парламентскому собранию", - заявил В.Володин журналистам в Бресте по итогам прошедшей в понедельник 54-й сессии Парламентского собрания двух стран.

Спикер обратил внимание на то, что регламент организации позволяет задействовать такого рода контрольные полномочия на парламентском уровне в рамках Союзного государства.

"Когда мы, что называется, варимся в своей среде, когда нет конструктивного диалога с исполнительной властью в рамках парламентской структуры, это, конечно, снижает качество работы", - подчеркнул политик.

Он сообщил, что вопрос о проведении "правительственных часов" был поднят на сегодняшней сессии, и была достигнута договоренность, что комиссии Парламентского собрания в ближайшее время выработают свои предложения и будет составлен график таких заслушиваний представителей исполнительной власти.

Как отметил спикер, это связано в первую очередь с тем, что России и Беларуси предстоит решать целый ряд задач, связанных с гармонизацией торгово-экономических отношений, согласованием промышленной политики, развитием кооперационных связей между предприятиями двух стран.