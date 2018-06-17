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Глен Хэнлон нашел работу в Венгрии

18.06.2018 18:12 — Разное | Tut.by  
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Канадский специалист Глен Хэнлон, трижды возглавлявший сборную Беларуси по хоккею, нашел работу в Венгрии, сообщает hokej.cz.


Фото: Keystone

Клуб "Егешмедвек" из Мишкольца, который будет выступать в экстралиге Словакии, представил Глена Хэнлона в качестве нового главного тренера в предстоящем сезоне.

— Мне очень нравятся планы по развитию клуба. Вступление в словацкую экстралигу мотивировало меня, чтобы принять приглашение команды, которая хочет сделать шаг вперед.

Я знаю словацкую лигу, потому что я работал в Словакии два года [когда был главным тренером национальной команды этой страны]. Знаю, что с момента появления в клубе Ричарда Линтнера команда развивалась динамично. С нетерпением жду работы в новом клубе, — сказал Глен Хэнлон.

Отметим, что кроме команды из Мишкольца в словацкую экстралигу в новом сезоне будет включен также венгерский клуб из Будапешта.

 
 
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Канадский специалист Глен Хэнлон, трижды возглавлявший сборную Беларуси по хоккею, нашел работу в Венгрии.
 
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