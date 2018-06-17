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Двух абитуриентов удалили с ЦТ по математике за использование мобильных телефонов
Двум абитуриентам придётся перенести своё поступление на следующий год. Контролёры подвели итоги централизованного тестирования по математике.
Оно прошло сегодня. Нарушителей, которые пришли на тест с мобильными телефонами, попросили покинуть аудитории. Ещё почти две тысячи абитуриентов на испытание не явились, но более 40 тысяч ребят его прошли.
В среду очередной тест – биология. Свои знания по этому предмету решили проверить более 27 тысяч поступающих.
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Двум абитуриентам придётся перенести своё поступление на следующий год. Контролёры подвели итоги централизованного тестирования по математике.
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