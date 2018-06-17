Ангела Меркель приняла ультиматум по вопросам мигрантов

Ультиматум выдвинул министр внутренних дел и глава Христианско-социального союза.

Теперь у канцлера есть две недели, чтобы договориться с европейскими коллегами о ситуации с беженцами. Если нет, то Хорст Зеехофер в одностороннем порядке выпустит указ о масштабном контроле на границе и высылке из Германии мигрантов, которые зарегистрированы в других странах. Под угрозой оказалась и финансовая помощь беженцам. Её могут заменить неким социальным пакетом услуг. Общеевропейское решение будут искать на саммите ЕС в конце месяца.