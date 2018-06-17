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На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте

18.06.2018 18:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Смертельная авария на трассе Минск–Могилев. Легковой автомобиль врезался в металлическую разделительную ограду дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте

Происшествие случилось возле деревни Кулики Червенского района. За рулем был 40-летний житель Дзержинского района, который лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. С травмами он госпитализирован.

На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте

А вот 58-летний пассажир от полученных повреждений скончался на месте происшествия. По предварительной версии, он не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится следствие.

На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Смертельная авария на трассе Минск–Могилев. Легковой автомобиль врезался в металлическую разделительную ограду дороги, сообщили в программе...
 
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