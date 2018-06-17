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Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав

18.06.2018 18:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав

Хозяйства уже закончили уборку трав первого укоса. Заготовлено уже 1 миллион 600 тысяч тонн сенажа и сена. Такой запас станет надежным рационом животных в холодное время года.

По выполнению плана закладки сенажа в лидерах Вилейский, Мядельский, Минский, Молодечненский, Пуховичский районы. Сейчас аграрии центрального региона постепенно приступают ко второму укосу. Начало работы в разных районах будет зависеть от погодных условий.

Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав

Николай Антипенко, бригадир полеводческой бригады ОАО «Заболотский»:
На сегодня в хозяйстве при таких погодных условиях мы сделали основание на райграсе однолетнем. Он тоже даёт урожай при такой погоде. В райграсе находится в 100 кг 20 кормовых единиц. В райграсе однолетнем большое содержание протеина, углеводов, сахара, белка.

Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав

В 2017 году заготовка кормов началась значительно позже. В связи с длительной весной к зеленой жатве приступили только в конце мая. К осени аграрии планируют собрать еще минимум три урожая трав.

 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Хозяйства...
 
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