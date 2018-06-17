|
Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав
Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Хозяйства уже закончили уборку трав первого укоса. Заготовлено уже 1 миллион 600 тысяч тонн сенажа и сена. Такой запас станет надежным рационом животных в холодное время года.
По выполнению плана закладки сенажа в лидерах Вилейский, Мядельский, Минский, Молодечненский, Пуховичский районы. Сейчас аграрии центрального региона постепенно приступают ко второму укосу. Начало работы в разных районах будет зависеть от погодных условий.
Николай Антипенко, бригадир полеводческой бригады ОАО «Заболотский»:
В 2017 году заготовка кормов началась значительно позже. В связи с длительной весной к зеленой жатве приступили только в конце мая. К осени аграрии планируют собрать еще минимум три урожая трав.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заготовлено 1 миллион 600 тысяч тонн сена: хозяйства Минской области приступают ко второму укосу трав
Новости Беларуси. Несмотря на засуху и неблагоприятную погоду, заготовка кормов на Минщине близится к финишу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Хозяйства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)