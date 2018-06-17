Неожиданное открытие. Во время ремонта храма в Вилейке было обнаружено тайное помещение

Новости Беларуси. Неожиданное открытие в центре Вилейки. Во время ремонта храма Преподобной Марии Египетской строители обнаружили вход в подземное помещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Пространство в старом полу под алтарной частью в будущем перестроят в церковно-археологический музей.