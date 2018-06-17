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Неожиданное открытие. Во время ремонта храма в Вилейке было обнаружено тайное помещение
Новости Беларуси. Неожиданное открытие в центре Вилейки. Во время ремонта храма Преподобной Марии Египетской строители обнаружили вход в подземное помещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пространство в старом полу под алтарной частью в будущем перестроят в церковно-археологический музей.
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Новости Беларуси. Неожиданное открытие в центре Вилейки. Во время ремонта храма Преподобной Марии Египетской строители обнаружили вход в подземное...
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