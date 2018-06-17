ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018. Победу принёс гол с пенальти

18.06.2018 17:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Андреас Гранквист на 65 минуте. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

Мяч был забит с пенальти, который назначили после видеоповтора.

По ходу игры у скандинавских спортсменов было еще несколько голевых моментов, но южнокорейский вратарь провел один из лучших матчей в сборной.

Сейчас команда Швеции делит первое место в группе F с Мексикой, которая накануне обыграла Германию.

Следующим соперником шведов станет Германия, а Южной Кореи – Мексика.

«Мы разочарованы». Неудачи фаворитов Германии и Бразилии на старте ЧМ-2018 (читать далее).

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Андреас Гранквист...
 
Новости дня
Новости разные
 
Швеция впервые с 1958 года стартовала на чемпионате мира с победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика