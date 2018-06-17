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Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

18.06.2018 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Эта тема стала ключевой 18 июня на встрече союзных парламентариев в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней принимают участие депутаты Федерального собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Свою работу в областном центре депутаты начали с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где почтили память погибших воинов и возложили цветы к Вечному огню.

Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

Владимир Андрейченко, глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо прилагать очень много усилий в строительстве Союзного государства. И очень символично, что 54-ю сессию Парламентского собрания мы начинаем с посещения «Брестской крепости-героя». Символично, что в годы Великой Отечественной войны, благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли.

Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

Елена Еракина, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союзного государства:
Это очень важно, потому что у людей, у молодежи очень много идей. Я думаю, всё получится. Мы любим говорить о результатах, и я искренне надеюсь, что результаты долго не заставят себя ждать. А именно, диалог, который был налажен общественными организациями, будет налажен и на другом уровне.

 

Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

В работе сессии впервые принимают участие представители Молодежной палаты при Парламентском собрании. В ее составе по 20

Как отметил в ходе сессии глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси, необходимо создавать равные условия для работы белорусских и российских субъектов хозяйствования на рынках обеих стран. Больше всего это касается предприятий машиностроения и производства сельхозтехники.

Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Эта тема стала ключевой 18 июня на встрече союзных парламентариев в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие...
 
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