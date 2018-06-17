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Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте
Новости Беларуси. Эта тема стала ключевой 18 июня на встрече союзных парламентариев в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней принимают участие депутаты Федерального собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Свою работу в областном центре депутаты начали с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где почтили память погибших воинов и возложили цветы к Вечному огню.
Владимир Андрейченко, глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Елена Еракина, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союзного государства:
В работе сессии впервые принимают участие представители Молодежной палаты при Парламентском собрании. В ее составе по 20
Как отметил в ходе сессии глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси, необходимо создавать равные условия для работы белорусских и российских субъектов хозяйствования на рынках обеих стран. Больше всего это касается предприятий машиностроения и производства сельхозтехники.
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Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте
Новости Беларуси. Эта тема стала ключевой 18 июня на встрече союзных парламентариев в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие...
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