|
«Было страшно, и все бежали прививаться»: когда нужно делать прививку от гриппа?
Новости Беларуси. В гостях программы
Ирина Ромбальская, СТВ:
Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:
Конечно, никто никого заставлять не может. Но рекомендуются прививки определенным категориям населения. В том числе детям с 6-месячного возраста до 3 лет. Вот этим детям – обязательно.
И, благодаря проведению вакцинации против гриппа, в последние годы мы уже не встречаемся с теми вариантами эпидемии, которые были в 2009 году. Все, наверное, помнят этот кошмар, когда мы боялись выйти на улицу, ходили в масках, в аптеках не было ни одного противовирусного препарата.
Хотя иммунитет после инъекции вакцины противогриппозной развивается через две недели. Но все равно хотели привиться. И вакцин тоже не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан. Ирина Ромбальская, СТВ: Слышала,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)