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«Было страшно, и все бежали прививаться»: когда нужно делать прививку от гриппа?

18.06.2018 17:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан.

Ирина Ромбальская, СТВ:
Слышала, что в Америке прививают обязательно от гриппа. А у нас?

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Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

У нас в числе 12 обязательных вакцин входит и прививка от гриппа.

Конечно, никто никого заставлять не может. Но рекомендуются прививки определенным категориям населения. В том числе детям с 6-месячного возраста до 3 лет. Вот этим детям – обязательно.

«Не надо прививать своих детей. Прививайте только любимых»: кто отказывается от прививок?

От этой инфекции мы имеем в мире довольно высокую летальность.

И, благодаря проведению вакцинации против гриппа, в последние годы мы уже не встречаемся с теми вариантами эпидемии, которые были в 2009 году. Все, наверное, помнят этот кошмар, когда мы боялись выйти на улицу, ходили в масках, в аптеках не было ни одного противовирусного препарата.

Это было страшно, и бежали все прививаться.

Хотя иммунитет после инъекции вакцины противогриппозной развивается через две недели. Но все равно хотели привиться. И вакцин тоже не было.

«Когда мы едем за границу с собачкой, у нее требуют паспорт с прививками. А когда мы везем детей...»

 
 
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Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан. Ирина Ромбальская, СТВ: Слышала,...
 
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