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В Вороновском районе мужчина за долги вывез соседа в лес и привязал к дереву

18.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороновском районе мужчина за долги вывез соседа в лес и привязал к дереву

В данном случае имеется ввиду не долг в классическом его понимании, а вещи, похищенные будущим потерпевшим у своего односельчанина. 

У мужчины 1974 года рождения со двора пропали старая бочка и другая недорогая сельскохозяйственная утварь. Хозяин решил наказать несуна. В один из дней он заставил 39-летнего односельчанина сесть в свой автомобиль, вывез его в лес и заставил раздеться, после чего привязал скотчем к дереву.

Мужчина сказал, что ничего не воровал, из-за чего остался стоять в таком виде несколько часов. Освободится пострадавшему удалось лишь через несколько часов. В чем мать родила он пришел в родную деревню. Оттуда вызвал милицию.

В отношении похитителя возбуждено уголовно дело по статье «Незаконное лишение свободы».

http://uvd.grodno.by

 
 
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В данном случае имеется ввиду не долг в классическом его понимании, а вещи, похищенные будущим потерпевшим у своего односельчанина.  У мужчины 1974 года рождения со...
 
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