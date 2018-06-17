В Вороновском районе мужчина за долги вывез соседа в лес и привязал к дереву





В данном случае имеется ввиду не долг в классическом его понимании, а вещи, похищенные будущим потерпевшим у своего односельчанина.

У мужчины 1974 года рождения со двора пропали старая бочка и другая недорогая сельскохозяйственная утварь. Хозяин решил наказать несуна. В один из дней он заставил 39-летнего односельчанина сесть в свой автомобиль, вывез его в лес и заставил раздеться, после чего привязал скотчем к дереву.

Мужчина сказал, что ничего не воровал, из-за чего остался стоять в таком виде несколько часов. Освободится пострадавшему удалось лишь через несколько часов. В чем мать родила он пришел в родную деревню. Оттуда вызвал милицию.

В отношении похитителя возбуждено уголовно дело по статье «Незаконное лишение свободы».

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