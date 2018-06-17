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У жителя Витебского района изъяли около 1 кг маковой соломы
Неработающий житель деревни Гришаны Витебского района хранил у себя маковую солому.
Его задержали. При обыске было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения массой около 1 кг. Экспертиза установила, что данное вещество является опасным наркотическим средством – маковой соломой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Неработающий житель деревни Гришаны Витебского района хранил у себя маковую солому.
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