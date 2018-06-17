«Чрезмерно и непропорционально»: представитель ОБСЕ выступил с критикой изменений в белорусский закон о СМИ

"Принятие этих поправок посылает тревожный сигнал о свободе СМИ и плюрализме", - подчеркнул Гарлем Дезир, заявление которого опубликовано на сайте ОБСЕ.





"Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации", - добавил представитель ОБСЕ.





По его словам, "многие из положений являются чрезмерными и непропорциональными и могут привести к ограничению свободы выражения мнений". В частности, он выделил сохранение в Беларуси запрета для иностранных журналистов работать без аккредитации в МИД.





Среди нововведений в закон о СМИ критику Г.Дезира вызвали пункты, которые касаются ограничений на учреждение СМИ иностранцами. Кроме того, поправки к закону предоставляют министерству информации чрезмерный контроль над всеми онлайн-ресурсами, подчеркивается в заявлении. "Ни одно министерство не должно обладать исключительной властью для блокировки доступа к любому онлайн-ресурсу без решения суда. Удаление контента должно требовать судебного надзора", - обратил внимание Г.Дезир.





Он также считает чрезмерной ответственность интернет-СМИ за содержание контента. Так, владельцы веб-ресурсов будут обязаны "анализировать" весь контент, "поскольку закон требует, чтобы они несли ответственность за предотвращение распространения неправдивой информации, которая может нанести ущерб государственным или общественным интересам или порочить людей или юридических лиц". "Они также несут ответственность, если их ресурсы используются для распространения информации или комментариев пользователями интернета, которые не прошли предварительную идентификацию, как это определено государством", - подчеркнул представитель ОБСЕ.





Он также констатировал, что при подготовке законопроекта не была учтена позиция Белорусской ассоциации журналистов, как медийной общественной организации.





Как сообщалось, Палата представителей Национального собрания Беларуси 14 июня во втором чтении приняла поправки в закон "О средствах массовой информации".



