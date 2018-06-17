Андрейченко подал голос: глава одной из палат белорусского парламент раскритиковал российский протекционизм

«Интерфакс» . "На деле мы все чаще сталкиваемся с принятием узковедомственных решений, которые направлены на лоббирование интересов отдельных компаний, и это наносит серьезный урон хозяйственным связям, подрывает имидж нашего объединения, делового сообщества, и не только делового, но и простых людей", - заявил на сессии в понедельник в Бресте председатель палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, которогт цитирует





По его словам, все чаще принимаются узковедомственные решения, "направленные на лоббирование интересов отдельных компаний". Спикер предложил "честно признать, что протекционизм является главным дезинтегратором в союзнических отношениях".





Андрейченко заявил, что для сохранения позитивной динамики необходимо вместе искать точки роста, и к их числу, полагает он, безусловно относится создание равных условий для работы белорусских и российских предприятий. В.Андрейченко заявил, что "давно пора переходить от слов к делу".





В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России, согласился со своим коллегой: "Мы с вами недорабатываем".