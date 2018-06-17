ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший директор турагентства "Дром-Тур" приговорена к 2,5 года лишения свободы

18.06.2018 18:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Суд Московского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора туристического агентства "Дром-тур", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Жительница Минска признана виновной в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенном в крупном размере. Она приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С обвиняемой в пользу потерпевших взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. 

По данным следствия, обвиняемая с декабря 2016 года по июль 2017-го под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 24 граждан на общую сумму не менее Br98 тыс. При этом выполнять обязательства не намеревалась. 

Первые заявления о противоправных действиях подозреваемой стали поступать в правоохранительные органы в июле 2017 года, при этом директор убеждала клиентов в скором возврате денег и создала видимость принятия мер по возмещению ущерба. Спустя некоторое время в милицию обратились другие пострадавшие, отдых которых был запланирован на август. Большинству клиентов деньги в полном объеме так и не были возвращены. Это и стало одним из оснований для возбуждения уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора туристического агентства "Дром-тур", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика