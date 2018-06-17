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Дело о мойве: как в России ведут борьбу с «белорусской рыбной мафией»

18.06.2018 18:25 — Разное | Партизан  
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Потоки из Беларуси запрещенных к ввозу в Россию европейских продуктов, так называемой «санкционки», не ослабевают.

Дело о мойве: как в России ведут борьбу с «белорусской рыбной мафией»
На особом месте в этом прибыльном деле находятся поставки морской рыбы и морепродуктов. Рефрижераторы заполненные именно этими специфическими для сухопутной Беларуси грузами одними из первых в 2014 году пошли на Россию, когда та  в ответ на европейские санкции объявила продовольственное эмбарго. 

В этой ситуации обойти запреты оказалось проще простого. Чтобы  получить белорусское «гражданство» норвежскому лососю, исландской мойве, мидиям, креветкам и прочим морским тварям и гадам требовалась переработка. В Беларуси мощности для их соления, варки, копчения и упаковки имеются. После такой модернизации продукт получает другой таможенный код и право на въезд в Россию. Схема рабочая, вполне законная, но сильно хлопотная. Поэтому в ход пошли и контрабандные приемы, когда по документам вроде ввозилась переработанная продукция, а на самом деле это был примитивный реэкспорт. О чем российские ведомства чуть не криком кричат, а некоторые СМИ заговорили о «белорусской рыбной мафии». Впрочем, в таком случае надо было бы вести речь и о «яблочной», «мясной», «сырно-молочной» и прочих мафиях  , объединенных в одну общую. У «рыбной» же свой специфический запах. 

К середине 2016 года Россельхознадзор зафиксировал рост поставок из Беларуси под видом слабосоленой -- не переработанной мороженой мойвы, салаки и других видов рыб. На границе проверяющие останавливали и возвращали в РБ фуры груженные десятками тонн якобы белорусской морской рыбой. Однако тактика разворотов эффекта не принесла, бизнес оказался настолько выгодным, что его трудно было такими акциями напугать. К месту заметить, если латвийский оптовый поставщик продает тонну замороженной норвежской мойвы за 700 долл., то после пересечения границы РФ цена увеличивается вдвое. Очевидно, что по этой причине в 2017 году Беларусь вошла в тройку самых крупных покупателей, например, норвежской форели, наряду с Японией и США. Об этом многоговорящем факте сообщил Норвежский комитет по рыбе .

Это лидерство аукнулось новыми фактами задержаний в России белорусских перевозчиков. Например, в июле прошлого года Северо-Западная оперативная таможня обнаружила крупную партию норвежской рыбы, запрещенной к ввозу в Россию. 120 тонн продукции хранилось  на одном из   складов Санкт-Петербурга. Было установлено, что лосось, скумбрию, сельдь и другие виды контрабандой привезли из Беларуси , а уже на месте ее превращали в легальный то заменяя маркировку. 

В начале 2018 года калужские таможенники по наводке  смоленских коллег остановили фуру с белорусскими номерами, перевозившую 20 тонн замороженной рыбы с маркировкой «салака слабосоленая мороженая, изготовитель ОАО «Белрыба» и более тонны красной икры без маркировки. Стоимость контрабанды превышала 2,5 млн. руб. (свыше 40 тыс. долл.).

Примечательно, что Россельхознадзор  с 14 ноября 2017 года ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Белрыба» и ОДО «Витебскрыба», продукция которых имела норвежское, финское и британское происхождение. Возможно, белорусских производителей наказали не справедливо и они в этом контрабандном бизнесе просто крайние. Как и отдельные перевозчики, которые попадаются. 

Пока не стухнет

Вероятно, чтобы сбить поток белорусской рыбной контрабанды в России решили пойти другим путем. Более жестоким. С санкционными яблоками   проще, их вывозят на полигоны и давят бульдозерами. А по фактам попавших на территорию РФ крупных партий стали возбуждать уголовные дела. Вот, к примеру, одна из таких историй, с началом, но без конца.

7 июня 2017 года псковские таможенники на пункте пропуска «Лобок» для проверки остановили тягач «Вольво» с полуприцепом, принадлежащим белорусскому ИП. В Россию фура везла товар одной из могилевских компаний в виде «мойвы слабосоленой мороженой», страной происхождения в документах значилась Республика Беларусь. Вес груза составил 19980 кг,  стоимость – 1млн.724 тыс. росс. руб. (около 28 тыс. долл.).

В качестве разрешительных документов водитель, представил ветеринарный сертификат Таможенного союза, согласно которому товар был изготовлен из сырья, произведенного на территории Исландии, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождении ветеринарного сертификата Исландии, ветеринарного сертификата Литвы и специального разрешения Беларуси. Псковская таможня пришла к выводу, что документы являются недействительными на основании того, что «под видом одного товара «мойва слабосоленая, мороженая» производства РБ, фактически перемещался товар «мойва свежемороженая» производства Исландии.

В отношении водителя сперва начали административное производство,  а затем, 26 июня, решили  возбудить еще и уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда  стратегически важных товаров и ресурсов) УК РФ. Можно было бы, конечно, улыбнуться над формулировкой, что мойва для РФ очень важный ресурс, однако срок за нее нешуточный -- от 3 до 7 лет. Административное дело, кстати, прекратили  только в феврале текущего года, уголовное же – приостановили и что с ним дальше делать, похоже, не знают. А вот белорусский собственник почти 20 тонн  мойвы пытается хоть как-нибудь ее судьбу решить. 

Дело в том, что груз был объявлен вещдоком по уголовному делу, передан на ответственное хранение могилевской фирме и помещен на склад в Пскове. Естественно, оплачивать хранение обязали белорусскую сторону. Могилевская фирма платила исправно, но в январе срок договора истек, при этом уголовное дело приостановили, но не прекратили. Платить дальше – значит и дальше нести убытки. Представитель фирмы обращался к следователю, чтобы скоропортящийся товар вернули владельцу. После отказа было два обращения в суды с жалобами на бездействие заместителя начальника следственного отдела «выраженное в непринятии решения о передаче вещественного доказательства - мойвы слабосоленой мороженной, государственному органу либо юридическому лицу, или индивидуальному предпринимателю» в соответствии с законом. Беспокойство обоснованное: рыба того и гляди стухнет. Однако российские суды жалобы оставили без удовлетворения. Последняя такая был рассмотрена Псковским областным судом  6 июня.

Не исключено, что уголовное дело все же прекратят, тогда с мойвы снимут арест, а все что от нее останется, вернут владельцу, вид у рыбы будет явно не товарный. Чем не способ борьбы с «белорусской рыбной мафией»? Не мытьем, так катанием.
 

 
 
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Потоки из Беларуси запрещенных к ввозу в Россию европейских продуктов, так называемой «санкционки», не ослабевают.
 
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