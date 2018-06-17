На ходу прыгнул в авто и заглушил двигатель: милиционер остановил машину с пьяным за рулем

Спустя пару минут женщина снова позвонила, сообщив, что он сел за руль машины и выехал в неизвестном направлении.





Выехавшая на сообщение группа заметила авто на соседней улице. Однако на неоднократные требования сотрудников остановиться, водитель никак не реагировал, продолжая беспорядочно колесить по улицам.





В какой-то момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток улиц. Этим воспользовался проживающий недалеко милиционер-водитель РОВД старшина милиции Сергей Залужный, который находился в этот день не на службе.







