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На ходу прыгнул в авто и заглушил двигатель: милиционер остановил машину с пьяным за рулем
Днём 15 июня в милицию Лоева обатилась местнаяжительница. Она рассказала о том, что дома пьяный бывший муж, 1952 года рождения, устроил скандал.
Спустя пару минут женщина снова позвонила, сообщив, что он сел за руль машины и выехал в неизвестном направлении.
Выехавшая на сообщение группа заметила авто на соседней улице. Однако на неоднократные требования сотрудников остановиться, водитель никак не реагировал, продолжая беспорядочно колесить по улицам.
В какой-то момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток улиц. Этим воспользовался проживающий недалеко милиционер-водитель РОВД старшина милиции Сергей Залужный, который находился в этот день не на службе.
Он вышел на улицу на звук сирены и на ходу прыгнул в открытое автомобильное окно, выключил передачу и заглушил двигатель, вынудив нарушителя остановиться,
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Днём 15 июня в милицию Лоева обатилась местнаяжительница. Она рассказала о том, что дома пьяный бывший муж, 1952 года рождения, устроил скандал.
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