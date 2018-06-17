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На ходу прыгнул в авто и заглушил двигатель: милиционер остановил машину с пьяным за рулем

18.06.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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Днём 15 июня в милицию Лоева обатилась местнаяжительница. Она рассказала о том, что дома пьяный бывший муж, 1952 года рождения, устроил скандал.

Спустя пару минут женщина снова позвонила, сообщив, что он сел за руль машины и выехал в неизвестном направлении. 

Выехавшая на сообщение группа заметила авто на соседней улице. Однако на неоднократные требования сотрудников остановиться, водитель никак не реагировал, продолжая беспорядочно колесить по улицам.

В какой-то момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток улиц. Этим воспользовался проживающий недалеко милиционер-водитель РОВД старшина милиции Сергей Залужный, который находился в этот день не на службе. 


Он вышел на улицу на звук сирены и на ходу прыгнул в открытое автомобильное окно, выключил передачу и заглушил двигатель, вынудив нарушителя остановиться, сообщает УВД Гомельского облисполкома

 
 
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Днём 15 июня в милицию Лоева обатилась местнаяжительница. Она рассказала о том, что дома пьяный бывший муж, 1952 года рождения, устроил скандал.
 
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