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Воды по колено: Неман обмелел

18.06.2018 17:47 — Разное | Партизан  
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Уровень воды в Немане опустился ниже отметки в 48 см, сообщили БелТА в отделе гидрологии Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за жаркой и сухой погоды продолжается снижение уровня воды в реках региона. В Немане, в частности, он опустился ниже отметки в 48 см, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта на 46-километровом участке от плотины Гродненской ГЭС до границы с Литвой.

При таком уровне воды возникают проблемы не только для судоходства, но и для экологии. Истощаются и влагозапасы почвы. Изменить ситуацию могут лишь проливные дожди, но в ближайшие дни они не прогнозируются.

Несмотря на то, что уровень воды в Немане снижается на протяжении более чем месяца, рекордных значений он еще не достиг. Ниже всего за всю историю наблюдений вода упала в 2015 году. Тогда в Гродно уровень опустился до отметки в 11 см.

 
Теги: Гродно
 
 
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Уровень воды в Немане опустился ниже отметки в 48 см, сообщили БелТА в отделе гидрологии Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу...
 
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