Воды по колено: Неман обмелел

Из-за жаркой и сухой погоды продолжается снижение уровня воды в реках региона. В Немане, в частности, он опустился ниже отметки в 48 см, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта на 46-километровом участке от плотины Гродненской ГЭС до границы с Литвой.





При таком уровне воды возникают проблемы не только для судоходства, но и для экологии. Истощаются и влагозапасы почвы. Изменить ситуацию могут лишь проливные дожди, но в ближайшие дни они не прогнозируются.



