Лифт с правом на остановку

В стареющем хозяйстве «букеты» нарушений





Экономическая газета . Республиканский парк насчитывает порядка 47 тыс. лифтов – в жилом секторе, офисах и других объектах, сообщил «ЭГ» председатель Ассоциации лифтовых организаций (далее – Ассоциация), входящей в БСПН им. Кунявского, Валерий Корниенко. Впрочем, точное их число в стране остается тайной, о чем свидетельствует произошедшее в апреле т.г. ЧП с грузовым лифтом со смертельным исходом в столичном ТПК «Великолепный Экспресс», пишет





Как оказалось, данный подъемник не был зарегистрирован в территориальном управлении Госпромнадзора, как требуют Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, утв. постановлением МЧС от 01.03.2011 № 18 (далее – Правила). Потенциально опасный объект, кроме того, оказался неисправным и эксплуатировался с нарушениями.





Впрочем, и зарегистрированные механизмы не гарантируют безопасности пассажирам и целостности перемещаемым грузам. Так, в мае инспекторы Госпромнадзора провели мониторинг работы лифтов, установленных в жилых домах Могилева , и также выявили «букет» нарушений.





В жилом секторе, кстати, находится основная часть вертикального транс­порта – свыше 33 тыс. единиц. Здесь признали состояние лифтового хозяйства неблагополучным, поставив цель улучшить его посредством Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 21.04.2016 № 326, в которой нашлось место подпрограмме «Безопасный лифт».





Предусмотрено приведение лифтового оборудования в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» с выведением из эксплуатации механизмов, отработавших нормативные сроки службы: к 2020 году необходимо заменить более 11 тыс. лифтов, которые эксплуатируются свыше 25 лет. Правда, за прошедший период пятилетки темпы обновления лифтового парка существенно отстают от намеченных.





Злополучный демпинг





Безопасность лифтов зависит не только от нормативного срока службы, но и качества эксплуатации. ТР ТС 011/2011 установлены требования по проведению их техобслуживания, ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. В обязательном порядке – квалифицированным персоналом. В Правилах эксплуатация также признана важнейшим звеном безопасности, определены требования к ее достижению, в т.ч. включающие наличие технического образования у специалистов, ответственных за исправное техническое состояние лифтов.





Так сложилось, что в Беларуси после распада СССР сформировалась небольшая группа специализированных организаций, обслуживавших лифтовое хозяйство. Эти лифторемонтные предприятия накопили значительный опыт деятельности в данной сфере, их работники знают все технические и организационные «мелочи» процесса обеспечения безопасной эксплуатации лифтов.





Между тем сегодня в стране, по словам В. Корниенко, который является не только главой Ассоциации, но и гендиректором ЗАО «Гомельлифт», набирает силу тенденция прихода в эту сферу новичков-непрофессионалов. Она стала следствием конкурсной системы выбора обслуживающих организаций без учета их опыта и квалификации.





Практика такова, что при проведении конкурсов на право осуществления работ по техобслуживанию лифтов при выборе победителя основным параметром является цена, предложенная претендентом. В связи с тем, что население сегодня оплачивает практически 100-процентную стоимость услуг за пользование лифтами, данный вид деятельности стал привлекателен для многих компаний.





Они рассуждают как типичные «временщики». Мол, если лифты до сих пор обслуживались качественно, то за один год с ними ничего не случится, поэтому здесь можно «ничего не делать».





Исходя из этого отдельные участники конкурсов предлагают демпинговые цены, порой на 30–50% ниже планово-­расчетных, за счет экономии на рабочем и инженерном персонале. В результате они побеждают квалифицированных участников с более высокими ценами предложений.





Кроме того, в Беларуси нарастает тенденция самостоятельного обслуживания лифтов персоналом жилищных организаций, осуществляющих техобслуживание жилфонда.





Они также рассчитывают на «легкий хлеб», заработать который можно якобы без особого напряжения и полного соблюдения процесса, включающего такие звенья, как планирование и выполнение регламентных работ на лифтах, обучение и аттестацию электромехаников и ИТР, изучение и распространение в организации опыта обслуживания десятков моделей лифтов, учет и анализ сбоев и их причин с целью предупреждения таких инцидентов, наличие и содержание производственных баз по ремонту лифтового оборудования, подменного фонда основных узлов и деталей с целью сокращения сроков их простоя, квалифицированный контроль надежности и безопасности техобслуживания, инвестирование в улучшение процесса.





От недобросовестной конкуренции в лифтовой отрасли в числе прочих ее «старожилов» страдает ОАО «Лифтсервис». Как рассказал его генеральный директор Сергей Новиков, лифты, побывавшие на обслуживании у случайных организаций, получивших это право за счет предложений по демпинговым ценам, приходится затем серьезно «латать» и нести дополнительные издержки на приведение их в первоначальный вид и подготовку к дальнейшей эксплуатации.





В этой связи Ассоциация подготовила ряд предложений по совершенствованию в лифтовой отрасли бизнес-среды, созданию условий для добросовестной конкуренции.





Предлагается, в частности, проводить конкурсы на право осуществления работ по техобслуживанию лифтов не менее чем на 5-летний период с возможностью для обслуживающей организации при качественных показателях ее работы дальнейшей пролонгации договора с заказчиком, а также требовать у претендента экономического обоснования и плана мероприятий в случае снижения им цены от ее планово-­расчетного уровня более чем на 10%.







