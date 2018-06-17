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Почему дорожка к подземному переходу на лучниковской развязке такая неудобная и когда откроют движение на Р23
18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Подземный переход на слуцкой кольцевой в районе деревни Лучники ещё не доделан, а жители уже им пользуются. Некоторые случчане обращают внимание, что на дорожке есть неудобный участок. Они опасаются, что в этом месте будут падать зимой.
Как пояснил «Кур'еру» Олег Мейшутович, заместитель главного инженера РУП «Минскавтодор-Центр», дорожка к подземному переходу не доделана. То, что есть — это только основание, покрытие ещё не сделали — уложат асфальтобетонное покрытие на этой неделе.
По словам Олега Мейшутовича, спуск на дорожке как в проекте. Человек в нормальном состоянии должен там пройти.Сергей Исаков, главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр», добавил, что они разбираются в ситуации, и подтвердил, что пока дорожка не доделана, нет ограждения.
Напомним, что до начала реконструкции Р23 жители Лучников, Варкович и Серяг
Р23 в цифрах
Протяжённость участка Р23, на котором идёт реконструкция, — 8,7 км.
Количество развязок — две:
Пропускная способность, по предварительным расчётам, до 10 000 автомобилей в сутки. В апреле 2013 года на 103-м километре она была почти 6500.
Максимальная скорость движения для грузовых автомобилей — 80 км/ч, для легковых — 100 км/ч.
Полос движения — четыре.
Ширина проезжей части — 14 м, одна полоса — 3,5 м.
КОНТЕКСТ. Напомним, что реконструкция трассы Р23 Минск-Микашевичи на территории Слуцкого района началась в 2012 году. Дорогу расширяли участками: от «бетонки» до Слуцка. Трасса получила четыре полосы на всём протяжении от Минска до Слуцка и стала дорогой первой категории.
Раньше участок автодороги от границ Слуцкого района до города был не очень комфортным для быстрых поездок и небезопасным. На её двухполосном протяжении происходило более двух десятков ДТП в год, в которых люди гибли и получали травмы. А это около 2/3 трети всех аварий на Случчине, где гибли или получали ранения люди.
В 2017 году реконструкция трассы Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой. 18 июля дорожники перекрыли дорогу на пересечении трасс Р23 и Р43. Участок проходит под мостом возле путепровода в районе Слуцких электросетей. 8 августа — участок слуцкой кольцевой дороги от деревни Лучники, а 23 августа — участок от развязки трасс Р43 и Р23 до деревни Маглыши — от 108 до 110 км трассы Р23.
С августа на Р23 дорожники
Рядом строится ещё один мост, по которому будет проходить основное движение. Он будет выполнять функцию путепровода, под ним будет развязка, по которой можно будет попасть в микрорайон «Сахарный».
После завершения работ под Слуцком дорожники перейдут на новый участок трассы Р23 — от Слуцка до Солигорска.
Пока идёт ремонт слуцкой кольцевой, водителям
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Почему дорожка к подземному переходу на лучниковской развязке такая неудобная и когда откроют движение на Р23
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