ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему дорожка к подземному переходу на лучниковской развязке такая неудобная и когда откроют движение на Р23

18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Почему дорожка к&nbsp;подземному переходу на&nbsp;лучниковской развязке такая неудобная и&nbsp;когда откроют движение на&nbsp;Р23
Иллюстрация: Алесь Достанко
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Подземный переход на слуцкой кольцевой в районе деревни Лучники ещё не доделан, а жители уже им пользуются. Некоторые случчане обращают внимание, что на дорожке есть неудобный участок. Они опасаются, что в этом месте будут падать зимой.

Как пояснил «Кур'еру» Олег Мейшутович, заместитель главного инженера РУП «Минскавтодор-Центр», дорожка к подземному переходу не доделана. То, что есть — это только основание, покрытие ещё не сделали — уложат асфальтобетонное покрытие на этой неделе.

По словам Олега Мейшутовича, спуск на дорожке как в проекте. Человек в нормальном состоянии должен там пройти.

Вот этот резкий спуск вызвал недоумение у читательницы Галины, приславшей фотографию. На этом месте ребёнок едва не упал. На асфальте песок, из-за этого дорожка ещё более скользкая
Иллюстрация: Алесь Достанко
Сергей Исаков, главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр», добавил, что они разбираются в ситуации, и подтвердил, что пока дорожка не доделана, нет ограждения.

Напомним, что до начала реконструкции Р23 жители Лучников, Варкович и Серяг интересовались у «Кур'ера», насколько безопасно им будет пешком и на велосипедах пересекать кольцевую на время, когда там будет идти реконструкция. Но особенно их волновал вопрос, что будет, когда дорогу сделают. Ведь участок трассы станет шире, а движение авто здесь интенсивное.

Пешеходный переход со стороны Лучников.Алесь Достанко

В ТЕМУ. По информации «Минскавтодор-Центра», открытие слуцкого участка Р23 планируется на 3 июля. Но точная дата пока неизвестна.

Р23 в цифрах

Протяжённость участка Р23, на котором идёт реконструкция, — 8,7 км.

Количество развязок — две:

  • 107−108 км, на пересечении Р23 с Р43;
  • В районе 110 км, мост с путепроводом через реку Лакнея.

Пропускная способность, по предварительным расчётам, до 10 000 автомобилей в сутки. В апреле 2013 года на 103-м километре она была почти 6500.

Максимальная скорость движения для грузовых автомобилей — 80 км/ч, для легковых — 100 км/ч.

Полос движения — четыре.

Ширина проезжей части — 14 м, одна полоса — 3,5 м.

КОНТЕКСТ. Напомним, что реконструкция трассы Р23 Минск-Микашевичи на территории Слуцкого района началась в 2012 году. Дорогу расширяли участками: от «бетонки» до Слуцка. Трасса получила четыре полосы на всём протяжении от Минска до Слуцка и стала дорогой первой категории.

Раньше участок автодороги от границ Слуцкого района до города был не очень комфортным для быстрых поездок и небезопасным. На её двухполосном протяжении происходило более двух десятков ДТП в год, в которых люди гибли и получали травмы. А это около 2/3 трети всех аварий на Случчине, где гибли или получали ранения люди.

В 2017 году реконструкция трассы Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой. 18 июля дорожники перекрыли дорогу на пересечении трасс Р23 и Р43. Участок проходит под мостом возле путепровода в районе Слуцких электросетей. 8 августа — участок слуцкой кольцевой дороги от деревни Лучники, а 23 августа — участок от развязки трасс Р43 и Р23 до деревни Маглыши — от 108 до 110 км трассы Р23.

С августа на Р23 дорожники построили пять мостов. Один из них — мост через реку Лакнея в районе Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Рядом строится ещё один мост, по которому будет проходить основное движение. Он будет выполнять функцию путепровода, под ним будет развязка, по которой можно будет попасть в микрорайон «Сахарный».

После завершения работ под Слуцком дорожники перейдут на новый участок трассы Р23 — от Слуцка до Солигорска.

Пока идёт ремонт слуцкой кольцевой, водителям предложили маршрут объезда этого участка дороги.

Ранее:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иллюстрация: Алесь Достанко Самое важное Детская площадка в Слуцке усыпана битым стеклом. Фотофакт Травма головы, перелом...
 
Новости дня
Новости разные
 
У жителя Витебского района изъяли около 1 кг маковой соломы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика