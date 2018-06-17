|
В Слуцке продают туалет типа сортир и старый асфальт по цене квартиры. Имущество бывшего СПМК-99 выставлено на аукцион
18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
На сайте госучреждения «БелЮрОбеспечение», занимающимся продажей имущества, изъятого у различных должников, банкротов и осуждённых, через аукцион продают
Как указано в лоте, деревянный сортир находится в Слуцке.
Аукционные торги по конфискованному туалету, которые проходили в четверг, 14 июня, признаны несостоявшимися, так как желающих стать владельцем «недвижимости» не нашлось.
Начальная стоимость сортира, по данным «БелЮрОбеспечения», была 200 рублей (около $ 100 в эквиваленте).
Организаторы аукциона временно приостановили его для переоценки. На организацию и проведение процедуры торгов по продаже старого деревянного сортира уже было затрачено 12 рублей и 9 копеек государственных средств.
Имущество принадлежало ликвидированному СПМК-99
Добавлено в 16.25, изменено в 16.50
Ведущий юрист предприятия, от имени которого выставлены на аукцион лоты, пояснила «Кур'еру» происхождение имущества. Оно принадлежало ранее существовавшему в Слуцке СПМК-99. В 2016 году это СПМК по решению Миноблисполкома было реорганизовано и присоединено к их предприятию. То есть, фактически, ликвидировано. И сейчас их предприятие по собственной инициативе решило цельным лотом выставить имущество бывшего СПМК-99 на аукцион. По какой причине имущество распродаётся отдельно, не известно. Подробности читайте
Также за долги продают
Что ещё продают в Слуцке через аукцион
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцке продают туалет типа сортир и старый асфальт по цене квартиры. Имущество бывшего СПМК-99 выставлено на аукцион
Вот этот туалет выставлен на аукцион. Фото с сайта «БелЮрОбеспечение» Самое важное Детская площадка в Слуцке усыпана битым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)