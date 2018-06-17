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В Слуцке продают туалет типа сортир и старый асфальт по цене квартиры. Имущество бывшего СПМК-99 выставлено на аукцион

18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Слуцке продают туалет типа сортир и&nbsp;старый асфальт по&nbsp;цене квартиры. Имущество бывшего СПМК-99 выставлено на&nbsp;аукцион
Вот этот туалет выставлен на аукцион. Фото с сайта «БелЮрОбеспечение»
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На сайте госучреждения «БелЮрОбеспечение», занимающимся продажей имущества, изъятого у различных должников, банкротов и осуждённых, через аукцион продают уличный туалет, некогда принадлежавший СПМК-99. Это предприятие ранее было присоединено к другому предприятию города.

Как указано в лоте, деревянный сортир находится в Слуцке.

Аукционные торги по конфискованному туалету, которые проходили в четверг, 14 июня, признаны несостоявшимися, так как желающих стать владельцем «недвижимости» не нашлось.

Начальная стоимость сортира, по данным «БелЮрОбеспечения», была 200 рублей (около $ 100 в эквиваленте).

Организаторы аукциона временно приостановили его для переоценки. На организацию и проведение процедуры торгов по продаже старого деревянного сортира уже было затрачено 12 рублей и 9 копеек государственных средств.

Имущество принадлежало ликвидированному СПМК-99

Добавлено в 16.25, изменено в 16.50

Ведущий юрист предприятия, от имени которого выставлены на аукцион лоты, пояснила «Кур'еру» происхождение имущества. Оно принадлежало ранее существовавшему в Слуцке СПМК-99. В 2016 году это СПМК по решению Миноблисполкома было реорганизовано и присоединено к их предприятию. То есть, фактически, ликвидировано. И сейчас их предприятие по собственной инициативе решило цельным лотом выставить имущество бывшего СПМК-99 на аукцион. По какой причине имущество распродаётся отдельно, не известно. Подробности читайте здесь.

Также за долги продают асфальтное покрытие с его территории. Площадь: 3008 м2. Начальная цена: 45 380 рублей (около $ 22 680 в эквиваленте). О состоянии асфальта можете судить сами по фотографиям.

Фото: С сайта «БелЮрОбеспечение»

Фото: С сайта «БелЮрОбеспечение»

Что ещё продают в Слуцке через аукцион

 
 
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Вот этот туалет выставлен на аукцион. Фото с сайта «БелЮрОбеспечение» Самое важное Детская площадка в Слуцке усыпана битым...
 
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