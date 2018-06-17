83-летний мужчина ехал по «встречке» на МКАД: чудом никто не пострадал

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Сотрудники ГАИ задержали 83-летнего водителя Citroen, который умудрился проехать несколько километров по МКАД против движения. Причём мужчина двигался по самой скоростной третьей полосе.

Водители, встречавшие на своём пути отчаянного пенсионера, были вынуждены уворачиваться от неожиданного «сюрприза». Лишь чудом не случилось крупного ДТП и никто не получил травм. Хотя один автомобиль Citroen всё же задел по касательной.

Сотрудники ГАИ установили, что мужчина оказался на встречной полосе по ошибке, запутавшись в заезде на кольцевую дорогу в районе улицы Шаранговича. Остановить его смертельно опасный заезд удалось только в районе проспекта Дзержинского. Таким образом, мужчина проехал по «встречке» около семи километров.