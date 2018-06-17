iPhone SE 2 – миф или реальность?

Судьба iPhone SE 2 уже некоторое время находится в подвешенном состоянии. Многие пользователи ждут преемника компактного SE, но слухи неутешительны.



Ранее компания-производитель аксессуаров Olixar сообщила о начале производства чехлов для iPhone SE 2 по CAD-чертежам. Однако теперь они остановили производство. Представители компании процитировали журнал Forbes, который сообщил, что iPhone SE 2 в этом году не появится, поскольку Apple фокусируется на более крупных моделях в стиле iPhone X. По самым худшим прогнозам, гаджет не выйдет вообще.

В компании Apple считают, что смартфоны с маленькими экранами сейчас на рынке гаджетов не востребованы.