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«Белавиа» задержала рейс на семь часов, а пассажирам каждые полчаса обещали вылететь

18.06.2018 19:39 — Разное | KYKY  
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В воскресенье, 18 июня, в «Минск-2» задержали вылет самолета «Белавиа» по техническим причинам. И не на каких-то полчаса – улететь в Тбилиси пассажиры должны были в 22.50, а в итоге вылетели только в начале седьмого, пишет kp.by. То есть рейс задержан более, чем на семь часов, пассажиры всю ночь не спали в ожидании посадки, а компания вроде бы и ни при чем. 

«Мы уже сели в самолет, отъехали, но тут сообщили, что есть технические неполадки. Отвезли обратно в аэропорт. По словам стюардессы, вылететь мы должны были через час. Однако через час нам сказали, что нужно подождать еще полчаса, потом снова полчаса, и еще полчаса… В итоге никто не мог заснуть, ожидая, что вот-вот будет самолет, – рассказал минчанин Андрей. – Люди стали возмущаться, позвонили в авиакомпанию. К нам вышел пилот и еще один сотрудник «Белавиа», которые посоветовали нам жаловаться в главный офис авиакомпани. Но кто ночью туда поедет?»

Пассажиры написали коллективную жалобу в авиакомпанию. В своем заявлении потребовали компенсировать стоимость билетов, выплатить моральную компенсацию и возместить расходы, которые они понесли из-за задержки рейса.

Фото: Андрей Балаганский

Что сказали в «Белавиа»

«Вылет по маршруту «Минск-Тбилиси» был задержан по техническим причинам, – рассказали в пресс-службе авиакомпании. – Оперативно предоставить второй самолет для вылета не удалось из-за загруженности флота и воздушных трасс. Но пассажирам во время ожидания было предоставлено питание и напитки». На вопрос о компенсации представитель авиакомпании ответила уклончиво, мол, написать могут все что угодно, а ответят пассажирам в сроки, установленные законодательством.

Но что же говорит закон?

На сайте «Белавиа» никакой информации о компенсации или хотя бы об обязательствах компании в случае задержки или отмены рейсов мы не нашли. Может, они где-то и есть, но простому пассажиру, который хочет ознакомиться со своими правами до покупки билета, отыскать их будет точно нелегко. 

Но в Беларуси действует Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 12.08.2009 №70 «Об утверждении Авиационных правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов», в котором есть пункт 125. Процитируем его:

«125. При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

  • предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • один телефонный звонок (до 2 минут) или одно сообщение по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение питанием при ожидании отправления рейса более трех часов в соответствии с установленными правилами перевозчика и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;
  • размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов - в ночное время;
  • доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
  • организация хранения багажа.

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы».

В возникшей ситуации нас больше всего интересует вопрос с гостиницами. Напомним, пассажиры провели в аэропорту больше семи часов в ожидании вылета – и это в ночное время. В то же время при задержке более шести часов авиакомпания была обязана предоставить им гостиницу, а не заставлять мучиться в зале ожидания. Вместо этого «Белавиа» просто кормит людей обещаниями «через полчаса точно вылетим». То есть когда с одной стороны обещания и ночная работа персонала, который рассказывает сказки, а с другой – трансфер пассажиров и оплата гостиницы (притом нельзя селить вместе незнакомцев), видно ну просто очень явную материальную выгоду в непредоставлении сразу точной и полной информации.

Так что возмущение пассажиров вполне объяснимо и даже более чем – оно законно и обоснованно. К тому же непонятно, сколько отдыхал пилот, который выходил ночью к пассажирам, перед вылетом. Да, может быть, кого-то он и успокоил, но если человек планировал лететь вечером, а в итоге сел за штурвал утром и при этом бегал всю ночь по делам авиакомпании – он вряд ли был полон сил и энергии. 

В Евросоюзе есть прекрасный регламент, согласно которому все пассажиры могут рассчитывать на компенсацию от 250 до 600 евро в случае задержки более трех часов или отмены рейса. Для этого нужно либо лететь авиакомпанией, зарегистрированной в ЕС, либо просто вылетать из любой страны ЕС. К сожалению, в Беларуси это не работает. 

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 18 июня, в «Минск-2» задержали вылет самолета «Белавиа» по техническим причинам. И не на каких-то полчаса – улететь в Тбилиси пассажиры должны были в...
 
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