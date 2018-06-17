Зампред КГБ Бусько освобожден от должности

Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя председателя Комитета государственной безопасности Беларуси и начальника управления КГБ Беларуси по Витебской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие указы в понедельник подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"И.Бусько и С.Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", - отметили в пресс-службе.