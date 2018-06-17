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В госдепе США обеспокоены судьбой заключенных в РФ украинцев, сайентологов и последователей турецкого богослова Нурси

18.06.2018 18:36 — Разное | Интерфакс  
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Госдеп США заявил о "глубокой обеспокоенности" в связи с тем, что согласно утверждениям американских властей, число "политических заключенных" в России демонстрирует тенденцию к росту.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим числом людей - теперь их более 150, которые по данным заслуживающих доверие организаций по защите прав человека являются политическими заключенными или заключенными по религиозным мотивам в Российской Федерации", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизэр Нойерт.

При этом в госдепе выразили особую обеспокоенность судьбой Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимир Балуха и Оюба Титиева.

Кроме этого, в Вашингтоне упомянули о "Деннисе Кристенсене из "Свидетелей Иеговы", находящимся под стражей без суда с мая 2017 года" и "пяти лидерах Церкви сайентологии, которые задержаны с июня 2017 года", а также о "десятках" последователей турецкого богослова Саида Нурси.

"Мы призываем Россию немедленно отпустить всех, кто идентифицирован как политические заключенные или заключенные по религиозным мотивам, и прекратить применять юридическую систему подавления инакомыслия и мирного отправления религиозных обрядов", - отмечается в заявлении.

 
 
 
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Госдеп США заявил о "глубокой обеспокоенности" в связи с тем, что согласно утверждениям американских властей, число "политических заключенных" в России...
 
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