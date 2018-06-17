Женщина родила ребёнка прямо в городской электричке Парижа

18 июня в одной из городских электричек сети RER в Париже родился мальчик.

Это привело к остановке движения поездов на некоторое время: женщину и новорождённого забрали из электрички врачи. Сообщается, что оба чувствуют себя хорошо.

Перевозчик RER поздравил молодую мать и заявил, что дарит её ребёнку право бесплатного проезда в своих электричках до 25-ти лет.