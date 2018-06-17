Песков: Путин в Минске посмотрит основные моменты игры Россия – Египет

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит Беларусь и не сможет лично присутствовать на предстоящем матче Россия – Египет. Тем не менее глава государства будет интересоваться, как проходит матч, посмотрит основные моменты позднее. Об этом рассказал журналистам в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра он будет в Минске, и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит и, наверняка, будет интересоваться ходом матча», – подчеркнул он.

Песков добавил, что Путина завтра ждет очень напряженная работа в белорусской столице.

Напомним, на прошлой неделе пресс-служба Кремля сообщила, что 19 июня Путин посетит Беларусь для участия в Высшем Госсовете Союзного государства и переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В России продолжается чемпионат мира по футболу. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В первом поединке, прошедшем 14 июня, подопечные Станислава Черчесова учинили разгром сборной Cаудовской Аравии – 5:0.



