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Песков: Путин в Минске посмотрит основные моменты игры Россия – Египет
18.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит Беларусь и не сможет лично присутствовать на предстоящем
Песков добавил, что Путина завтра ждет очень напряженная работа в белорусской столице.
Напомним, на прошлой неделе пресс-служба Кремля сообщила, что 19 июня Путин посетит Беларусь для участия в Высшем Госсовете Союзного государства и переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В России продолжается чемпионат мира по футболу. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В первом поединке, прошедшем 14 июня, подопечные Станислава Черчесова
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Президент из-за напряженного рабочего графика не сможет лично присутствовать на матче Россия – Египет, который пройдет во вторник в Санкт-Петербурге.
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