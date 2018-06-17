ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы

18.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы

Старт путешествия по памятным местам был дан 28 мая, в день празднования 100-летия пограничной службы Беларуси у обелиска Победы в городе Минске. Особенностью мероприятия в этом году стало участие в эстафете мобильной экспозиции музея истории Великой Отечественной войны. 

Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы

 

Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы

 

Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы

 

Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы

 


Завтра в г. Пружаны состоится торжественная передача эстафеты памяти Брестским пограничникам. 


Завершится символическая эстафета вдоль Государственной границы Республики Беларусь 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 


Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старт путешествия по памятным местам был дан 28 мая, в день празднования 100-летия пограничной службы Беларуси у обелиска Победы в городе Минске. Особенностью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Македонии утвердило законопроект о новом названии страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика