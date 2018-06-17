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Свислочь встречала символическую эстафету памяти по местам пограничной славы
18.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Старт путешествия по памятным местам был дан 28 мая, в день празднования 100-летия пограничной службы Беларуси у обелиска Победы в городе Минске. Особенностью мероприятия в этом году стало участие в эстафете мобильной экспозиции музея истории Великой Отечественной войны.
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Старт путешествия по памятным местам был дан 28 мая, в день празднования 100-летия пограничной службы Беларуси у обелиска Победы в городе Минске. Особенностью...
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