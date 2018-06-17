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Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу в России

18.06.2018 19:15 — Разное | СТВ  
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Новости России. Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу в России

В общей сложности ФИФА выплатит командам-участницам 400 миллионов долларов. Суммы варьируются от 8 миллионов для команд, не вышедших из группы, до 38 миллионов победителю турнира. Кстати, один из главных претендентов на 38 миллионов, сборная Бразилии, включила в свой райдер на время всего чемпионата продукты белорусского производства. Кудесникам мяча понравился наш сыр и напиток для здорового питания.

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Теги: Новости
 
 
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Новости России. Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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