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Новости экономики за 18.06.2018

18.06.2018 19:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ВВП Беларуси в 2018 году демонстрирует неплохой рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые пять месяцев прибавка составляет 4,7 %, до почти 45 миллиардов рублей.

Новости экономики за 18.06.2018

РАСТУЩИЙ ПРОДУКТ

Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность. На втором месте оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. Замыкает тройку лидеров строительство. Среди регионов самый большой валовой региональный продукт показывает Минск, но самый быстрый рост – в Гродненской области, здесь положительное влияние оказывает строительство БелАЭС.

Новости экономики за 18.06.2018

БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМА

Тем временем на БелАЭС завершен очередной этап монтажа первого энергоблока. Смонтирована одна из систем, являющаяся частью внутренней защитной оболочки здания реактора. Она повысит прочность строения. На следующем этапе строительства, конструкцию испытают на прочность и герметичность. У реактора на БелАЭС предусмотрены две защитные оболочки. Одна из них должна не допустить попадания радиоактивных веществ в окружающую среду, вторая защищает реактор от внешних воздействий.

Новости экономики за 18.06.2018

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК

Беларусь и Великобритания договорились развивать сотрудничество в области деревообработки. Представители ряда компаний туманного альбиона находятся сейчас в Минске и демонстрируют интерес к различным товарам из древесины. В частности на британском рынке востребованы мягкая и садовая мебель, строительные конструкции, террасная доска и другие изделия. Есть спрос на различные материалы и детали для производства мебели. 18 июня зарубежные бизнесмены знакомятся с белорусскими предприятиями, а 19 июня состоится контактно-кооперационная биржа, во время которой заинтересованные компании смогут достигнуть конкретных договоренностей.

Новости экономики за 18.06.2018

ГИГАНТСКИЙ ЭКСПОРТ

БелАЗ наращивает объемы экспорта. Значительное увеличение поставок в Россию, почти на половину, и страны СНГ, более чем в 3 раза, позволило с начала года прибавить без малого 60 %. Ведущими потребителями белорусской карьерной техники стали Россия, Узбекистан, Казахстан и Украина. Всего в 2018 году продукция была отгружена в 26 стран мира. В том числе 18 стран дальнего зарубежья. Впервые на экспортной карте появился Бангладеш. По итогам прошлого года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации самосвалов большой грузоподъемности.

Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу в России

Новости экономики за 18.06.2018

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ВВП Беларуси в 2018 году демонстрирует неплохой рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первые пять месяцев прибавка составляет 4,7 %,...
 
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