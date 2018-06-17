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Итоги сотрудничества, «молочный» вопрос, научная премия: какие темы обсудят Беларусь и Россия на заседании ВГС 19 июня?
Новости Беларуси. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства уже 19 июня пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объявленная накануне повестка довольно объемная. Работа над проблематикой и достижениями Союзного государства ведется несколько месяцев. Это хорошо было заметно и на заседании глав правительств России и Беларуси в Москве. И в Китае, – на Саммите Шанхайской организации сотрудничества, когда прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. 19 июня главы государств сначала в узком составе обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений. Затем пройдут основные переговоры и, скорее всего, повестка заседания ВГС расширится.
Дворец Независимости уже на раз становился настоящим местом концентрации мировых новостей. Уже 19 июня белорусские и российские СМИ выдадут далеко не одну заметку, статью, репортаж. Минск готовится принимать заседание Высшего Госсовета. Союзное государство прошло большой путь. И даже послужило своеобразным импульсом к созданию другого союза – Евразийского экономического.
Но объединение актуальность не теряет. Сегодня Беларусь и Россия – партнеры стратегические. Подтверждает это и динамика встреч двух лидеров. Майский саммит ЕАЭС в Сочи по приглашению своего российского коллеги Александр Лукашенко был в Москве на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. А, к примеру, на полях саммита в Циндао лидеры как раз обсудили предстоящее заседание ВГС.
Александр Шпаковский, политолог:
Еще на прошлой неделе во время рабочей встречи госсекретарь Союзного государства доложил нашему Президенту: повестка заседания сформулирована и подготовлена. Основные темы понятны: итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества, исполнение бюджета Союзного государства, согласованные действия в области внешней политики на предстоящий год. Всего порядка 10. Но это вопросы традиционные. Есть и те, которые пока лишь ожидают журналисты. К примеру, «молочный».
Беларусь занимает лидирующие позиции по экспорту в Россию мясомолочной продукции. Но в то же время все знают о повышенном внимании Россельхознадзора и вводимых ограничениях. Пока тема поутихла. Но это не значит, что она исчезла из поля зрения двух Президентов.
Александр Шпаковский:
Несмотря на некоторые разногласия, двум странам в торгово-экономической сфере чем похвастаться есть. Сейчас отношения на подъеме. В 2017 году товарооборот вырос на 23 с половиной процента. Задачи амбициозные – выйти хотим на 40 миллиардов. А для этого главное построить общий рынок, устранить действующие барьеры и ограничения, а также создать союзный продукт и совместно продвигать его на рынки третьих стран. Об этом, кстати, говорили премьеры. В Москве подписали 14 документов. Так сказать, «почву» для дальнейших переговоров подготовили.
Татьяна Садовская, заведующая отделом мониторинга социально-экономического развития Института экономики Национальной академии наук Беларуси:
А еще есть актуальный «пограничный вопрос». Во время посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Александр Лукашенко отиетил: России нужно определяться с форматом присутствия на белорусско-российской границе. Сейчас партнеры проводят мероприятия по укреплению своих рубежей. Детальное обсуждение этого вопроса стоит ждать на ВГС. Белорусский Президент проанонсировал.
Кроме того, после завтрашнего заседания ВГС может появиться новая премия. Награждаться ей будут белорусы и россияне за достижения в сфере науки и техники. Молодые журналисты и литераторы, таланты в области литературы и искусства награды и дипломы уже получают. Дело за учеными. Уже сейчас в рамках Союзного государства реализуется 12 научных программ. Это совместные проекты в медицине, космосе, сельском хозяйстве и промышленности. Все это подтверждает: дружим не просто на словах. Да и совместных планов много. А это залог многолетней дружбы.
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Итоги сотрудничества, «молочный» вопрос, научная премия: какие темы обсудят Беларусь и Россия на заседании ВГС 19 июня?
Новости Беларуси. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства уже 19 июня пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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