Футбол: защитник Егор Филипенко вернулся в БАТЭ

30-летний защитник Егор Филипенко, который провёл последние годы на легионерских хлебах, вернулся в Беларусь. Он будет выходить на поле в футболке БАТЭ.

Для уроженца Минска это уже третий приход в борисовский клуб. Ранее он выступал за «жёлто-синих» в 2006-2007 и 2012-2014 годах. Суммарно Филипенко провёл за сильнейший клуб страны более ста матчей.

Срок действия нынешнего соглашения футболиста с БАТЭ не разглашается.