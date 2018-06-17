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Футбол: защитник Егор Филипенко вернулся в БАТЭ

18.06.2018 20:08 — Разное | ОНТ  
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30-летний защитник Егор Филипенко, который провёл последние годы на легионерских хлебах, вернулся в Беларусь. Он будет выходить на поле в футболке БАТЭ.

Для уроженца Минска это уже третий приход в борисовский клуб. Ранее он выступал за «жёлто-синих» в 2006-2007 и 2012-2014 годах. Суммарно Филипенко провёл за сильнейший клуб страны более ста матчей.

Срок действия нынешнего соглашения футболиста с БАТЭ не разглашается.

 
Теги: Минск
 
 
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​30-летний защитник Егор Филипенко, который провёл последние годы на легионерских хлебах, вернулся в Беларусь. Он будет выходить на поле в футболке БАТЭ.
 
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