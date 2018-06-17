|
Футбол: защитник Егор Филипенко вернулся в БАТЭ
30-летний защитник Егор Филипенко, который провёл последние годы на легионерских хлебах, вернулся в Беларусь. Он будет выходить на поле в футболке БАТЭ.
Для уроженца Минска это уже третий приход в борисовский клуб. Ранее он выступал за «жёлто-синих» в 2006-2007 и 2012-2014 годах. Суммарно Филипенко провёл за сильнейший клуб страны более ста матчей.
Срок действия нынешнего соглашения футболиста с БАТЭ не разглашается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30-летний защитник Егор Филипенко, который провёл последние годы на легионерских хлебах, вернулся в Беларусь. Он будет выходить на поле в футболке БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)