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Рестораны и кафе Минска купили по "серым" схемам рыбу на 1 миллион рублей
Комитет госконтроля (КГК) раскрыл "серые" схемы закупки рыбы и морепродуктов крупными ресторанами и кафе Минска.
Финансовая милиция выявила 60 точек ресторанного бизнеса, которые по "серым" схемам покупали в различных объемах рыбу и морепродукты. Стоимость товаров, закупленных нелегально, превысила 1 миллион рублей.
Как сообщает
Ранее сообщалось, что в январе этого года КГК обратил внимание на крупного поставщика рыбы и морепродуктов, который поставлял продукцию на предприятия общественного питания Минска за наличный расчет. Через кассу оформлялась лишь часть выручки, остальные деньги шли на оплату перевозчиков, выплату зарплат "в конвертах" и в карман руководителям коммерческой организации. (По данным СМИ, речь шла о компании "Джон Дори".) За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В его рамках финансовая милиция и провела настоящий мониторинг.
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Комитет госконтроля (КГК) раскрыл "серые" схемы закупки рыбы и морепродуктов крупными ресторанами и кафе Минска.
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