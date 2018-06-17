Финансовая милиция выявила 60 точек ресторанного бизнеса, которые по "серым" схемам покупали в различных объемах рыбу и морепродукты. Стоимость товаров, закупленных нелегально, превысила 1 миллион рублей.





Еврорадио , за наиболее значительные правонарушения сотрудники КГК составили 29 протоколов. Экономический суд столицы наложил штрафы на более чем 500 тысяч рублей. Как сообщает, за наиболее значительные правонарушения сотрудники КГК составили 29 протоколов. Экономический суд столицы наложил штрафы на более чем 500 тысяч рублей.





Ранее сообщалось, что в январе этого года КГК обратил внимание на крупного поставщика рыбы и морепродуктов, который поставлял продукцию на предприятия общественного питания Минска за наличный расчет. Через кассу оформлялась лишь часть выручки, остальные деньги шли на оплату перевозчиков, выплату зарплат "в конвертах" и в карман руководителям коммерческой организации. (По данным СМИ, речь шла о компании "Джон Дори".) За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В его рамках финансовая милиция и провела настоящий мониторинг.