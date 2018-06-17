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В Минске больше всего нужны продавцы и медсестры

18.06.2018 19:16 — Разное | Партизан  
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Продавцы и медсестры находятся на верхних позициях в майском перечне наиболее востребованных на рынке труда города Минска профессий. Это следует из информации, размещенной на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

По состоянию на начало мая 2018 года наниматели сообщили о 475 свободных вакансиях продавца, на втором месте среди рабочих профессий — уборщики помещений (425 заявок), на третьем — повара (416). Далее в топ-10 следуют водители автомобиля (339), каменщики (329), маляры (292), контролеры-кассиры (288), слесари механосборочных работ(227), штукатуры (217) и плотники-бетонщики (216).

Среди специалистов и служащих наиболее востребованы медицинские сестры-специалисты — на них к началу мая было представлено 654 заявки, за ними следуют инженеры — 473 заявки — и врачи-специалисты — 449. В десятке самых востребованных специальностей также менеджеры (198), директора (167), фельдшеры (165), фармацевты (130), воспитатели (119), бухгалтеры (104) и начальники отделов (99).

Для сравнения: в целом по Беларуси, в соответствии с информацией государственной службы занятости, чаще всего наниматели предлагают вакансии водителя автомобиля, врача-специалиста, медицинских сестер, продавцов и поваров.

По состоянию на конец мая вакансии в службу занятости Минска были представлены 1751 нанимателем, заявленная потребность трудовой силы на конец мая составляла 14 197 человек, в том числе рабочих — 8404. С января по май более 36,7 тысячи соискателей обращались к электронному банку вакансий в отделах обслуживания граждан, а к электронному банку вакансий, размещенному на сайте Мингорисполкома, — почти 2 миллиона.

Напомним, что уровень безработицы по состоянию на 1 июня 2018 года составлял в Минске 0,2% от численности экономически активного населения. В то же время в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях данный показатель составлял 0,6%, в Гродненской — 0,5%, в Минской — 0,4%. В целом по стране уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составлял 0,5% и не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.


 
Теги: Минск
 
 
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Продавцы и медсестры находятся на верхних позициях в майском перечне наиболее востребованных на рынке труда города Минска профессий. Это следует из информации,...
 
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