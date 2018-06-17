Антон Сарока подпишет контракт с кипрским клубом АПОЭЛ

"Прессбол" , который ссылается на свои источники. Динамовцы пока эту информацию никак не прокомментировали. Об этом пишет, который ссылается на свои источники. Динамовцы пока эту информацию никак не прокомментировали.





Сароке 26 лет. В минское "Динамо" он в начале прошлого года попал из "Городеи", за сезон забил 12 голов. В этом году форвард играл мало, но на его счету два гола.





Сарока — игрок национальной сборной Беларуси, в семи матчах отличился трижды.



