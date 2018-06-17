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Антон Сарока подпишет контракт с кипрским клубом АПОЭЛ
Нападающий минского "Динамо" Антон Сарока в ближайшее время подпишет контракт с кипрским клубом АПОЭЛ, за который уже выступает белорусский защитник Денис Поляков.
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Сароке 26 лет. В минское "Динамо" он в начале прошлого года попал из "Городеи", за сезон забил 12 голов. В этом году форвард играл мало, но на его счету два гола.
Сарока — игрок национальной сборной Беларуси, в семи матчах отличился трижды.
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Нападающий минского "Динамо" Антон Сарока в ближайшее время подпишет контракт с кипрским клубом АПОЭЛ, за который уже выступает белорусский защитник Денис...
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