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Скандально уволенного директора кондитерского флагмана суд восстановил на работе
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Напомним, Александра Гидрановича уволили «за систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом». Все «проступки» директор, чей контракт истекал только в 2020 году, совершил практически за неделю (22 ноября 2017 года — выговор, 23-го — замечание, 27-го — замечание, 6 декабря — увольнение).
Гидранович оспаривал взыскания, но тогда Октябрьский суд вынес решение не в его пользу. После рассмотрения дела Коллегией областного суда, его вернули в районный суд на рассмотрение к другому судье.
В понедельник суд взыскания отменил и восстановил Александра Гидрановича на работе в должности генерального директора. Суд также вынес решение взыскать с комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома в пользу Гидрановича средний заработок за время вынужденного прогула (8,472 тысячи рублей), судебные расходы в сумме 1,1 тысячи и 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как сообщал TUT.BY, Гидранович работал на предприятии с 1990 года, с момента создания, в том числе почти 15 лет — директором. В 2016 году «Витьба» увеличила чистую прибыль в 3,7 раза — до 2,5 млн рублей. За январь-октябрь 2017 года прирост составил 51,7%, 2,7 млн рублей. Выпуск продукции в 2016 году предприятие увеличило на 18,3% — до 11,7 тысячи тонн, в 2017-м за десять месяцев прирост составил 10,4%. При этом в мае нынешнего года появились сообщения о том, что у некогда успешного предприятия - проблемы со сбытом.
Напомним, ранее уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора «Витьбы» Александра Гидрановича, также было прекращено. Уголовное дело было возбуждено 10 января 2018 года по п. 2 ст. 424. Ущерб от преступных деяний руководителя, совершенных с 13 мая 2015 года по 7 февраля 2017 года, сперва следствие оценило в 8 тысяч рублей, но несмотря на скромную сумму, экс-директор был задержан на несколько суток по подозрению в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.
В итоге, отметил Гидранович, сумма ущерба снизилась чуть более чем до 1 тысячи рублей.
Как сообщал TUT.BY, это уже второе дело в отношении экс-директора «Витьбы». В мае прошлого года управление Следственного комитета по Витебской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса по подозрению в хищении топлива на сумму 318,91 рубля. Несмотря на крайне скромную сумму предполагаемого ущерба, Гидрановича отстранили от должности и тогда пару дней он провел под стражей. В итоге дело также было закрыто.
«Витьба» — одно из крупнейших предприятий кондитерской отрасли. Здесь работает 1,3 тысячи человек. Находится в коммунальной собственности.
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В понедельник суд взыскания отменил и восстановил Александра Гидрановича на работе в должности генерального директора.
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